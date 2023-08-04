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НовостиОбщество3 августа 2023 22:15

Погода на 4 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 33 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 4 августа 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
На Крымском полуострове в разгаре купальный сезон.

На Крымском полуострове в разгаре купальный сезон.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 августа на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

- Сохранится сухая жаркая погода, - сообщили специалисты Крымского гидрометеоцентра.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +31...33°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-западный ветер 5-10 м/с. , тепло 29…31°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +28 …+29°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Алуште +28…+30°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Ясно.

В Евпатории +28…+29°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Саках +29…+30°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Керчи +30…+31°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +28…+29°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Судаке +29…+30°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +28…+29°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +32…+33°, восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Армянске +30…+33°, северо-восточный ветер 1-5 м/с. Ясно.

В Белогорске +31…+32°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +23…+25°, в Азовском до +25°

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