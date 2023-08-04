НовостиОбщество 3 августа 2023 22:15

Погода на 4 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 33 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 4 августа 2023 года в Крыму и Севастополе