Погода на 4 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 33 градусов

На Крымском полуострове в разгаре купальный сезон.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
4 августа на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
- Сохранится сухая жаркая погода, - сообщили специалисты Крымского гидрометеоцентра.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +31...33°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-западный ветер 5-10 м/с. , тепло 29…31°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +28 …+29°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Алуште +28…+30°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Ясно.
В Евпатории +28…+29°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Саках +29…+30°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Керчи +30…+31°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Феодосии +28…+29°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Судаке +29…+30°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +28…+29°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Джанкое +32…+33°, восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Армянске +30…+33°, северо-восточный ветер 1-5 м/с. Ясно.
В Белогорске +31…+32°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +23…+25°, в Азовском до +25°
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