В Евпатории благоустраивают сквер имени Кирова

Фото: пресс-служба администрации Евпатории

В настоящее время в Евпатории ведется благоустройство сквера имени Кирова. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Елена Демидова.

По ее словам, сотрудники МБУ «Порядок» провели ревизию и отремонтировали находящиеся в сквере малые архитектурные формы. На объекте окрасили детские игровые комплексы, а также бюст Кирова.

– Сегодня работают над летней эстрадой, лавочками и урнами, – рассказала Демидова.

Градоначальница назвала сквер Кирова прекрасным местом отдыха для людей разных возрастов. По ее словам, там выполнено грамотное зонирование.

– В одной стороне можно сидя на лавочке в тишине читать книгу, а в другой – в это время весело и шумно на детской площадке будут играть малыши, – отметила глава администрации.

Демидова заверила, что когда завершатся все необходимые работы, сквер станет еще более красивым и уютным.