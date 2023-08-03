Аксенов: в Крыму почти не осталось ветхих автобусов

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Подвижной состав крымского общественного транспорта значительно обновлен, ветхих автобусов почти не осталось. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– В Республике Крым заметны положительные изменения в работе общественного транспорта, хотя проблемные вопросы еще остаются. <...> Количество старых транспортных средств уменьшилось кратно, ветхих автобусов практически не осталось, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Ранее КП-Крым писала, что «Крымтроллейбус» в январе-июне 2023 года перевез 36 млн 838 тыс. пассажиров, что на 43,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Троллейбусами воспользовались 12 млн 573 тыс. пассажиров, автобусами − 24 млн 264 тыс.

28 июля «Крымтроллейбус» запустил новый автобусный маршрут 199-24 «Советский – Судак». На маршруте работает комфортабельный автобус на экологически чистом топливе.

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