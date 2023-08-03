В Крыму обезвредили еще пять снарядов времен Великой Отечественной войны

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

В Крыму нашли и обезвредили четыре артиллерийских снаряда и минометную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

В селе Уютное Сакского района нашли два снаряда калибром 76 и 152 мм, еще один 152-миллиметровый снаряд найден в Керчи на Индустриальном шоссе. В Евпатории обнаружили 45-миллиметровый снаряд. В селе Белинском Ленинского района нашли минометную мину калибром 50 мм. Обезвреживанием боеприпасов занимались пиротехники Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым.

– Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

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