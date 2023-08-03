В Севастополе Черноморский флот проводит противодиверсионные учения Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе Черноморский флот проводит противодиверсионные учения. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

– Ориентировочно до 20:30 в Камышовой бухте, на Южном и Северном молах флот проводит традиционные тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионной обороны), – написал он в своем телеграм-канале.

В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.

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