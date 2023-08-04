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НовостиОбщество4 августа 2023 4:51

Керченская переправа возобновила свою работу 4 августа

Паромы курсируют в штатном режиме
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Евгения ГУСЕВА

Фото: Евгения ГУСЕВА

В пятницу, 4 августа, Керченская паромная переправа возобновила свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Паромы перестали курсировать в 20.45. Сообщалось, что Керченская переправа возобновит работу в пять утра. В МЧС отметили, что паромы вновь начали курсировать через Керченский пролив.

– По состоянию на 4.40 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, – отметили в ведомстве.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что с 21.00 до 5.00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения. Сейчас паромами могут воспользоваться грузовики с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости), рейсовые автобусы и организованные группы детей. Фуры с неприоритетными грузами едут альтернативным путем через новые российские регионы. Легковушки массой до 3,5 тонн едут через Крымский мост либо альтернативным путем.