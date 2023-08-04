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По состоянию на 7.00 4 августа за сутки через Керченскую переправу перевезли 2376 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Крыма.

В настоящее время переправа работает в штатном режиме. Действующих в Керченском проливе штормовых предупреждений нет. За сутки паромы перевезли 2376 пассажиров, 665 машин и 38 железнодорожных вагонов.

– В приоритетном порядке через Керченскую паромную переправу переправляются организованные группы детей, затем рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости, – отметили в министерстве.

Фуры с неприоритетными грузами движутся по сухопутному маршруту, который проходит через новые российские регионы. Движение осуществляется круглосуточно.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что с 21.00 до 5.00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения. Сейчас паромами могут воспользоваться грузовики с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости), рейсовые автобусы и организованные группы детей. Фуры с неприоритетными грузами едут альтернативным путем через новые российские регионы. Легковушки массой до 3,5 тонн едут через Крымский мост либо альтернативным путем.