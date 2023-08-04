Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2023 7:13

Перед Крымским мостом нет очередей с обеих сторон

Затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет
Алексей ЕЛАГИН
Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

По состоянию на 10.00 4 августа перед Крымским мостом нет очередей ни со стороны Тамани, ни со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, – говорится в сообщении.

Очередей перед мостом не было все утро. Последний раз очередь со стороны Тамани наблюдалась в шесть вечера четверга, а со стороны Керчи – в три часа дня.

Напомним, Керченская переправа работает в штатном режиме. Действующих в проливе штормовых предупреждений нет. За сутки паромы перевезли 2376 пассажиров, 665 машин и 38 железнодорожных вагонов.