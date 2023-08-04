Перед Крымским мостом нет очередей с обеих сторон

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По состоянию на 10.00 4 августа перед Крымским мостом нет очередей ни со стороны Тамани, ни со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, – говорится в сообщении.

Очередей перед мостом не было все утро. Последний раз очередь со стороны Тамани наблюдалась в шесть вечера четверга, а со стороны Керчи – в три часа дня.

Напомним, Керченская переправа работает в штатном режиме. Действующих в проливе штормовых предупреждений нет. За сутки паромы перевезли 2376 пассажиров, 665 машин и 38 железнодорожных вагонов.