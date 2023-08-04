Развожаев предупредил о стрельбах военных 4 августа

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В четверг, 4 августа, в Севастополе пройдут тренировочные стрельбы военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, стрельбы пройдут в районе одной из воинских частей, расположенных на Северной стороне. Это мероприятие начнется в полдень. По словам губернатора, тренировочные стрельбы военных продлятся до 13.00.

– В городе все спокойно, – заключил Развожаев.

Напомним, 3 августа в Севастополе Черноморский флот проводил противодиверсионные учения. Речь шла о тренировке расчетов ППДО. Она проходила на Южном и Северном молах.