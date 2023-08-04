В Севастополе спасли двух туристов, застрявших на подъеме на Ильяс-Кая

Фото: Спасательная служба Севастополя, vk.com

Накануне, 3 августа, севастопольские спасатели оказали помощь двум туристам, которые застряли на подъеме на гору Ильяс-Кая. Об этом сообщается в официальном сообществе Спасательной службы Севастополя во «ВКонтакте».

– 3 августа в 15:40 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о необходимости оказания помощи двум туристам, застрявшим на маршруте Д-Ж Виа ферраты «Ильяс-Кая» Большой Севастопольской тропы,– говорится в сообщении.

На место выехала дежурная смена спасателей в составе пяти человек и двух единиц техники. Они нашли пострадавших и с использованием альпинистского снаряжения эвакуировали их в безопасное место. Спасательная операция продлилась около трех часов.

Фото: Спасательная служба Севастополя, vk.com

Фото: Спасательная служба Севастополя, vk.com

Фото: Спасательная служба Севастополя, vk.com

Фото: Спасательная служба Севастополя, vk.com

Напомним, 2 августа севастопольские спасатели помогли женщине, которая повредила ногу на диком пляже в районе бухты Александры.

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