В Симферополе с начала года заменили 30 км линий электропередачи

Фото: «Крым 24»

В столице Крыма с начала текущего года заменили 30 км линий электропередачи.

– С начала года в городе заменили 30 километров линий электропередачи на 63 улицах, – передает «Крым 24».

Отмечается, что с начала недели рабочие муниципальной службы «Горсвет» в Симферополе заменили 117 ламп, 18 светильников и три аварийные опоры. Сейчас пять бригад работают в микрорайонах Сергеевка, Акмечеть и Красная горка.

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