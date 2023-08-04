Строительство детского сада на улице Московской в Джанкое завершено на 70%

Фото: «Крым 24»

В Джанкое продолжается строительство детского сада на 260 мест. Работы завершены на 70 процентов, сдать объект планируют в декабре.

– Строительство детского сада на улице Московской в Джанкое выполнили на 70%. Все работы там планируют завершить в декабре, а открыть дошкольное учреждение должны весной, – передает «Крым 24».

В новое здание планируется перевести детей и сотрудников ныне действующих детских садов №1 и №2.

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