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НовостиПроисшествия4 августа 2023 10:42

В Крыму произошел сбой в системе оплаты проезда картой

Минтранс: в Крыму произошел сбой в системе оплаты проезда картой
Дмитрий Коренев
Фото: пресс-служба Минтранса Крыма

Фото: пресс-служба Минтранса Крыма

В Крыму пассажиры общественного транспорта могут столкнуться с некорректной работой системы оплаты проезда картой. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале министерства транспорта Республики Крым.

– В связи с временными техническими неполадками возможна некорректная работа АСОП (автоматизированной системы оплаты проезда) в общественном транспорте, – говорится в сообщении.

Когда неполадки будут устранены, не сообщается.

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