В Крыму произошел сбой в системе оплаты проезда картой

Фото: пресс-служба Минтранса Крыма

В Крыму пассажиры общественного транспорта могут столкнуться с некорректной работой системы оплаты проезда картой. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале министерства транспорта Республики Крым.

– В связи с временными техническими неполадками возможна некорректная работа АСОП (автоматизированной системы оплаты проезда) в общественном транспорте, – говорится в сообщении.

Когда неполадки будут устранены, не сообщается.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50