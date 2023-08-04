Крымчанин поссорился с женой и поджег квартиру: его могут посадить на 5 лет

Фото: пресс-служба МВД по РК

Полицейские задержали 36-летнего жителя Симферопольского района, подозреваемого в поджоге квартиры в крымской столице. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Инцидент произошел на улице Бела Куна. Горящую квартиру потушили. Выяснилось, что причиной пожара стал умышленный поджог. Полицейские задержали подозреваемого. Фигурант дал признательные показания.

– Задержанный пояснил, что поджег съемную квартиру из-за семейного конфликта с женой, – отметили в МВД.

Мужчина добавил, что у него была бутылка с горючей жидкостью. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в ночь на 3 августа на улице Бела Куна загорелась квартира, расположенная на пятом этаже. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров. На месте происшествия работали 13 человек и четыре единицы техники. В результате пожара никто не пострадал. Из дома эвакуировали 45 человек, еще восемь удалось спасти. Шестерых взрослых и двоих детей эвакуировали на улицу и передали медикам. Сообщалось, что прокуратура проводит проверку.