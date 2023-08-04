Эксперт: в Крыму не хватает строителей с профильным образованием

В Крыму, как и по всей России, не хватает строителей с профильным образованием Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму, как и по всей России, не хватает строителей с профильным образованием, вместе с тем лишь 60% работающих выпускников Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского работают по специальности. Об этом рассказала директор академии Наталья Цопа в интервью «Крымской газете».

– Мы периодически проводим анкетирование среди наших студентов. Согласно данным опросов, 90% работают, 60% из них – по специальности или «около специальности», – рассказала она.

Она отметила, что часть выпускников академии уезжают в богатые регионы России, «где платят больше». Некоторые выпускники работают в новых российских регионах.

– Они сейчас работают в Херсонской области, в Мариуполе (отстраивают город), кто-то трудится, например, в органах исполнительной власти новых областей, – пояснила Наталья Цопа.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50