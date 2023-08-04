В Севастополе уничтожат более 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

В пятницу, 4 августа, в Севастополе уничтожить более 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Градоначальник отметил, что эти опасные предметы подняли со дна бухты Гильзовая. Их начнут уничтожать ориентировочно в три часа дня. Этим будут заниматься сотрудники МЧС. Операция пройдет на полигоне в районе Кара-Кобы. Планируется, что она продлится до шести вечера.

– Будет громко, поэтому предупреждаю заранее. В городе все спокойно, – написал Развожаев.

Напомним, со дна бухты Гильзовая в Севастополе с мая текущего года подняли более 1,6 тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Сотрудники МЧС обследовали свыше гектара подводной территории. Все поднятые со дна боеприпасы уничтожили на полигоне в окрестностях Севастополя. До октября водолазы чрезвычайного ведомства обследуют еще 2,5 гектара морского дна.