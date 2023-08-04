Переходили дорогу в неположенном месте: в Джанкое легковушка сбила двух пешеходов

Фото: пресс-служба МВД по РК

В пятницу, 4 августа, в Джанкое автомобиль Daewoo Sens сбил двух пешеходов, оба попали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в девять утра. Мужчина 1955 года рождения ехал за рулем Daewoo Sens по улице Толстого в сторону Первомайской. Неподалеку от дома №30 иномарка сбила пешеходов 1964 и 1977 года рождения. Они переходили дорогу в неположенном месте.

– В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение, – говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.