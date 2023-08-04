Крымчанин до смерти избил знакомого: его посадили почти на 9 лет

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В Белогорском районе вынесли приговор мужчине, виновному в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
Как сообщалось ранее, трагедия произошла 23 мая 2021 года. Крымчанин находился во дворе дома своего знакомого. Мужчины выпивали, и в какой-то момент между ними возник конфликт. Злоумышленник как минимум 23 раза ударил собутыльника кулаками по лицу. После этого пострадавший упал и ударился о бетонное покрытие. Далее крымчанин еще несколько раз ударил знакомого. В результате пострадавший скончался на месте.
Присяжные сочли подсудимого виновным. Белогорский районный суд приговорил мужчину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.
– Приговор не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.