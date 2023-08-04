СК возбудил дело по факту разрушения воинского мемориала в Крыму

Следственный комитет возбудил дело по факту разрушения мемориала под Керчью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту разрушения мемориала в поселке под Керчью. Об этом сообщается на сайте СКР.

– В СМИ сообщается, что в городе Керчи в Республике Крым разрушается один из мемориальных комплексов. На стенах мемориала осыпаются буквы и барельефы с изображением бойцов, множатся трещины. Ранее проведенный капитальный ремонт был проведен подрядчиком некачественно, и со временем разрушения появились вновь, – говорится в сообщении.

Мемориальный комплекс в честь героев Эльтигенского десанта в поселке Героевское под Керчью отреставрировали в 2016 году, однако памятник вновь начал разрушаться.

Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Тереньтев должен представить Александру Бастрыкину доклад о предварительных результатах расследования уголовного дела.

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