В Керчи вынесли приговор 33-летней закладчице

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Керчи 33-летней местную жительницу признали виновной в совершении нескольких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Женщина распространяла N-метилэфедрон. Для этого она оборудовала пять закладок. Эти тайники обнаружили правоохранители. Дома у жительницы Керчи силовики нашли пять свертков с наркотиками.

– С учетом позиции государственного обвинителя виновной назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – говорится в сообщении.

Напомним, в Евпатории 31-летнего местного жителя признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Крымчанин разместил ЛСД в восьми тайниках. Закладки обнаружили правоохранители. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы.