Крымчанин вырастил наркоплантацию из 298 кустов: его могут посадить на два года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Феодосии 30-летнего местного жителя подозревают в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

На горе Тепе-Оба полицейские обнаружили несколько полян, где находились мешки с землей, а также росли кусты, похожие на коноплю. Подозреваемого задержали на месте, когда он пытался вывезти несколько мешков с растениями на своей машине.

На экспертизу направили 298 кустов. На месте плантации обнаружили приспособления для полива растений и ухода за ними. Подозреваемый рассказал, что обнаружил и подготовил место для размещения растений. Далее крымчанин завез туда мешки с землей и высадил семена.

– Экспертиза показала, что изъятое является растениями конопли, общим весом более 25 килограмм, – отметили в МВД.

Мужчина рассказал, что выращивал коноплю для личного употребления. Он приезжал на поляны, чтобы поливать кусты и удобрять почву.

Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. подозреваемый находится под подпиской о невыезде.