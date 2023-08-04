В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 403 автомобиля

Движение по автомобильной части Крымского моста сейчас осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 18:00 4 августа в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи стоят 403 машины. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– Со стороны Керчи в очереди находится 403 транспортных средства, время ожидания около двух часов, – говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Краснодарского края очереди перед пунктом досмотра нет.

Напомним, движение по автомобильной части Крымского моста сейчас осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме. Двустороннее движение по одной полосе моста планируется запустить 15 сентября, по второй – 1 ноября.

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