В Симферополе в честь Дня археолога пройдут бесплатные экскурсии для школьников

Фото: simadm.ru

В столице Крыма в августе проведут бесплатные экскурсии для школьников, приуроченные ко Дню археолога. Об этом в эфире «Радио Крым» рассказала начальник отдела туризма управления молодежи, спорта и туризма администрации Симферополя Лариса Авдошина.

Так, на следующей неделе пройдут первые две экскурсии.

– Мы подготовили экскурсию на палеовулкан на понедельник (7 августа), а в среду (9 августа) – на глыбу из пермских известняков, расположенных на Симферопольском водохранилище, – рассказала Авдошина.

В России День археолога не является официальным профессиональным праздником. С историей его появления связано несколько легенд. Одну из них озвучил академик РАН Валентин Янин и она связана с шуткой археологов. Во время Новгородской археологической экспедиции студенты решили устроить праздник и придумали повод – день рождения Буцефала, коня Александра Македонского. Так они получили свой выходной. Со временем причина забылась, и праздник превратился в День археолога.

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