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НовостиОбщество4 августа 2023 18:19

Пробка перед Крымским мостом со стороны Керчи сократилась до 70 автомобилей

Со стороны Тамани очереди нет
Дмитрий Коренев
В очереди на досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 70 автомобилей

В очереди на досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 70 автомобилей

Фото: Юлия МАРКИНА

В очереди на досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 70 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– [По состоянию на 21:00] в очереди со стороны Керчи находится 70 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет, – говорится в сообщении.

Напомним, в 18:00 в очереди на подъезде к мосту со стороны Крыма стояли более 400 машин, время ожидания составляло около двух часов.

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