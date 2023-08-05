Керченская паромная переправа работает в штатном режиме

Керченская паромная переправа. Фото: СТЕШИН Дмитрий/архив КП

5 августа Керченская паромная переправа работает по графику. В Минтрансе России сообщили, что за истекшие сутки паромы выполнили 16 рейсов.

- Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 г. по 5 августа 2023 г. через пролив в обе стороны перевезено 239 752 пассажира и 169 489 грузовиков, - отметили в ведомстве.

Морские паромы вместе с двумя большими десантными кораблями, которые задействовали, чтобы избежать автомобильных пробок, выполнили 5 092 рейса.

В ведомстве отметили, что штормовое предупреждение неактуально. 5 августа, как сообщают синоптики, ветер северо-восточного и восточного направлений разгонится до 6-11 м/сек. Дождей не предвидится, видимость хорошая, высота волн 50-100 см. Воздух прогреется до плюс 34 градусов, вода в проливе до плюс 28.

Напоминаем, что близи Керченского пролива произошел инцидент - танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения. Предварительная версия ЧП - атака морского дрона.

Судно на плаву, никто не пострадал.

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