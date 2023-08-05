Ялта и Алушта вошли в топ-10 популярных направлений для спелеотуризма в августе

В окрестностях Ялты есть, что посмотреть любителям спелеологии. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ялта и Алушта попали в рейтинг самых востребованных мест у спелеологов-любителей в этом августе Эксперты российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ отметили, что на Южном берегу Крыма наиболее известны пещеры Трехглазка и Ялтинская, а в Алуште - Мраморная и Эмине-Баир-Коба.

Топ-10 востребованных направлений для спелеотуризма в августе (средняя стоимость в рублях ночи в гостинице):

Сочи, 4195;

Санкт-Петербург, 3241;

Ялта, 4568;

Алушта, 3644;

Абхазия, 4004;

Иркутск, 3554;

Алтай, 2102;

Карачаево-Черкесия, 5840;

Адыгея, 5673;

Башкирия, 3063.

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