Ялта и Алушта вошли в топ-10 популярных направлений для спелеотуризма в августе

В окрестностях Ялты есть, что посмотреть любителям спелеологии.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ялта и Алушта попали в рейтинг самых востребованных мест у спелеологов-любителей в этом августе Эксперты российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ отметили, что на Южном берегу Крыма наиболее известны пещеры Трехглазка и Ялтинская, а в Алуште - Мраморная и Эмине-Баир-Коба.
Топ-10 востребованных направлений для спелеотуризма в августе (средняя стоимость в рублях ночи в гостинице):
Сочи, 4195;
Санкт-Петербург, 3241;
Ялта, 4568;
Алушта, 3644;
Абхазия, 4004;
Иркутск, 3554;
Алтай, 2102;
Карачаево-Черкесия, 5840;
Адыгея, 5673;
Башкирия, 3063.
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