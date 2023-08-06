Погода на 6 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 36 градусов

Черное море прогрелось до плюс 26 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность.

- Сохранится сухая жаркая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе малооблачно. Днем юго-восточный ветер 8-13 м/с, температура воздуха 34...36°.

В Севастополе малооблачно. Днем южный ветер 9- 14 м/с., тепло 31…33°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +29 …+30°, северо-восточный ветер 6-7 м/с. Ясно.

В Алуште +30…+31°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Евпатории +30…+31°, юго-западный ветер 5-6 м/с. Ясно.

В Саках +32…+33°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Керчи +32…+34°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Феодосии +30…+31°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Судаке +30…+31°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Черноморском +33…+35°, восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +34…+35°, восточный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Армянске +33…+34°, восточный ветер 5-8 м/с. Ясно.

В Белогорске +33…+34°, юго-восточный ветер 4-7 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +24…+26°, в Азовском до +26°

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