Погода на 7 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 33 градусов

В Крыму жарко и сухо.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
7 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 30...32°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 6-11 м/с., тепло 29…31°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +30 …+31°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Алуште +30…+31°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Евпатории +28…+29°, юго-западный ветер 2-7 м/с. Ясно.
В Саках +28…+29°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Ясно.
В Керчи +31…+32°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Феодосии +30…+31°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Малооблачно.
В Судаке +30…+32°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Черноморском +33…+35°, западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Джанкое +32…+33°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Армянске +27…+28°, юго-западный ветер 3-8 м/с. Ясно.
В Белогорске +31…+32°, западный ветер 2-7 м/с. Ясно.
Вода в Черном море прогрелась до +24…+26°, в Азовском до +26°
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