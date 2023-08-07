Погода на 7 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 33 градусов

В Крыму жарко и сухо. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 30...32°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 6-11 м/с., тепло 29…31°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +30 …+31°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Алуште +30…+31°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Евпатории +28…+29°, юго-западный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Саках +28…+29°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Керчи +31…+32°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Феодосии +30…+31°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Малооблачно.

В Судаке +30…+32°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Черноморском +33…+35°, западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +32…+33°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Армянске +27…+28°, юго-западный ветер 3-8 м/с. Ясно.

В Белогорске +31…+32°, западный ветер 2-7 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +24…+26°, в Азовском до +26°

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50