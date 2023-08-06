Пассажиропоток по железной дороге в Крым вырос на 67%

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

За год пассажиропоток по железной дороге в Крым увеличился более чем на 67%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

По его словам, за девять лет в Крыму удалось преодолеть последствия транспортной блокады, которую организовал Киев. Константинов также подчеркнул, что в регионе удалось совершить колоссальный рывок в развитии железной дороги.

С начала 2023 года поезда перевезли 1,9 млн человек. Руководитель крымского парламента отметил, что это превышает прошлогодний показатель более чем на 67%.

– За семь месяцев в Крым прибыло 1890 поездов дальнего следования, – добавил глава законодательной власти республики.

Председатель Госсовета добавил, что в поездах повышается качество обслуживания. По его словам, для пассажиров создаются максимально комфортные условия. Константинов рассказал, что в Крыму насчитывается более 11,5 тысячи работников железной дороги. Сегодня они отмечают профессиональный праздник.