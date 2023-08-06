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НовостиПроисшествия6 августа 2023 7:02

Крымчан предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

В Крыму ожидается чрезвычайная пожароопасность до 10 августа
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму объявили штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности на 6-10 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

– В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность, – отметили в ведомстве.

Спасатели напомнили, что с 8 июля по всему полуострову действует особый противопожарный режим. В Крыму запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Нельзя также сжигать сухую растительности и бытовой мусор. Нарушителям грозят штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.