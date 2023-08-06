Фото: пресс-служба главы Крыма

В воскресенье, 6 августа, глава Крыма Сергей Аксенов поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

– Поздравляю работников и ветеранов железнодорожной отрасли с профессиональным праздником! – отметил Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что в этом году День железнодорожника совпал с Днем Железнодорожных войск. Он отметил, что от этого вида транспорта зависит бесперебойная работа экономики и обороноспособность государства.

Аксенов добавил, что сейчас железнодорожники на фронте и в тылу выполняют важнейшие государственные задачи. Они обеспечивают поставки военной техники, грузов и снабжение войск в зоне проведения специальной военной операции. Благодаря работе этих людей увеличиваются объемы пассажирских перевозок, а также расширяется пригородная железнодорожная сеть.

– Хочу сказать особые слова благодарности сотрудникам Крымской железной дороги. В условиях ограничения авиационного сообщения на них лежит особая ответственность. Уверен, что наши железнодорожники достойно справятся с любыми вызовами, – написал Аксенов.

Напомним, за год пассажиропоток по железной дороге в Крым увеличился более чем на 67%.С начала 2023 года поезда перевезли 1,9 млн человек. За семь месяцев в Крым прибыло 1890 поездов дальнего следования. В республике насчитывается более 11,5 тысячи работников железной дороги.