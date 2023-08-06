В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани стоят 115 машин

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По состоянию на 11.00 6 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 115 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 115 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом со стороны Керчи нет никаких затруднений в проезде к досмотровым пунктам. С 23.00 очередей перед мостом не было с обеих сторон. В 9.00 перед пунктом досмотра со стороны Кубани стояли 62 авто, а в 10.00 – 85. Очередей со стороны Керчи все это время не было.