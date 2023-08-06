Крымский мост временно перекрыли

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В воскресенье, 6 августа, движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли. Об этом сообщили в республиканском оперативном штабе.

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, – говорится в сообщении.

Людям, которые находятся на мосту и на пунктах досмотра, рекомендуют соблюдать спокойствие. Их просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Напомним, по состоянию на 11.00 6 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 115 автомобилей. При этом со стороны Керчи не было никаких затруднений в проезде к досмотровым пунктам.