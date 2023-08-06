Движение по Крымскому мосту возобновилось 6 августа

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В воскресенье, 6 августа, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщили в республиканском оперативном штабе.

Как сообщалось ранее, движение автотранспорта по мосту временно перекрыли. Людям, которые находились на мосту и на пунктах досмотра, рекомендовали соблюдать спокойствие. Позднее стало известно, что ограничения сняты.

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 11.00 6 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 115 автомобилей. При этом со стороны Керчи не было никаких затруднений в проезде к досмотровым пунктам.