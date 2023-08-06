Очередь перед Крымским мостом выросла до 780 машин

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 16.00 6 августа в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 780 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 430 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания на Кубани превышает часа. Перед мостом со стороны Керчи находятся 350 автомобилей. Там ожидание длится около часа.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Людям, которые находились на мосту и на пунктах досмотра, рекомендовали соблюдать спокойствие. Позднее стало известно, что ограничения сняты.