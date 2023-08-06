Ложная тревога: предмет, который дрейфовал у берегов Севастополя, оказался не миной

Фото: Ирина ГЕРЦ

Предмет, который в воскресенье, 6 августа, дрейфовал у берегов Севастополя, оказался не миной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ранее градоначальник сообщал, что в районе пляжа «Любимовка» обнаружили мину. Губернатор рассказал, что этот предмет заметили менее чем в 100 метрах от берега. Находка дрейфовала в сторону Северной бухты. Развожаев отметил, что на месте работают спецслужбы флота. Они проверили находку.

– Оказалось, что тревога ложная и это – не мина, – сообщил Развожаев.

Губернатор поблагодарил спецслужбы за бдительность и добавил, что в городе все спокойно.