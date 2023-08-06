В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани стоят 411 машин

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По состоянию на 19:00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 411 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 411 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечалось, что время ожидания составляет около двух часов. При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Напомним, по состоянию на 16.00 в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 780 автомобилей. 430 из них приехали со стороны Кубани, а 350 – стояли со стороны Керчи.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Людям, которые находились на мосту и на пунктах досмотра, рекомендовали соблюдать спокойствие. Позднее стало известно, что ограничения сняты.