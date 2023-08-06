Где в Симферополе 7 августа отключат свет

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП
7 августа в Симферополе на трех десятках улицах отключат свет. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили в столице региона ремонтируют электросети. В ведомстве также отметили, что перебои с подачей электротока возникнут с 8.00 до 17.00.
Где в Симферополе отключат свет 7 августа:
улица Мокроусова, 2-6 , 1-9 ;
улица Гаспринского, 11-15 ;
улица Аксакова, 2-10/6 , 3-13 ;
улица Жильцовой, 24-30/6 , 19/4;
улица Потемкинская (Лейтенанта Шмидта), 4-8 , 7-11 ;
улица Тургенева, 15/9
улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ;
улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2;
улица Лихого, 1-7 ;
улица Севастопольская, 66, 31;
улица Парковая, 2; 1-7 ;
переулок Парковый, 2-4 , 1-3 ;
улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;
улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;
улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;
улица Поповкина, 3;
улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);
улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;
улица Телефонный спуск, 21;
улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;
улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;
переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;
улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;
улица Производственная, 6-56 ;
улица Тарабукина, 165, 167;
проезд Второй Петровский, 1-3 ;
улица Ковыльная, 2-14 , 7-13 ;
улица Межевая, 4, 3-9 ;
улица Огородная, 1-17;
переулок Сельский, 35.
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