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НовостиОбщество7 августа 2023 5:06

В Симферополе выписали штрафов на 541 тысячу рублей

Административная комиссия рассмотрела 135 материалов
Дмитрий Коренев
Административная комиссия Симферополя назначила штрафы на общую сумму 541 тыс. рублей

Административная комиссия Симферополя назначила штрафы на общую сумму 541 тыс. рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Административная комиссия Симферополя назначила штрафы на общую сумму 541 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Комиссия рассмотрела 135 административных материалов о нарушениях правил благоустройства, парковки на газонах, несоблюдения режима тишины, продажи товаров и услуг в ненадлежащих местах.

– 89 протоколов составлено сотрудниками департамента административно-технического контроля по фактам торговли в местах, непредусмотренных для этих целей, – сообщили в администрации.

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