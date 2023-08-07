В Симферополе выписали штрафов на 541 тысячу рублей

Административная комиссия Симферополя назначила штрафы на общую сумму 541 тыс. рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Административная комиссия Симферополя назначила штрафы на общую сумму 541 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Комиссия рассмотрела 135 административных материалов о нарушениях правил благоустройства, парковки на газонах, несоблюдения режима тишины, продажи товаров и услуг в ненадлежащих местах.

– 89 протоколов составлено сотрудниками департамента административно-технического контроля по фактам торговли в местах, непредусмотренных для этих целей, – сообщили в администрации.

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