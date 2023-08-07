Очередь на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 526 автомобилей

Со стороны Крыма очереди перед пунктом досмотра нет. Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 09:00 7 августа в пробке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стоят 526 машин. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 526 транспортных средств. Время ожидания около двух часов, – говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Крыма очереди перед пунктом досмотра нет.

Напомним, по состоянию на 8 утра в очереди со стороны Кубани стояли 200 автомобилей.

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