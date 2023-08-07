В Симферополе завершают благоустройство сквера им. Ленина

Фото: rk.gov.ru

В столице Крыма завершается благоустройство сквера им. В.И. Ленина, работы выполнены на 99%. Об этом сообщается на сайте правительства Республики Крым.

– Общая площадь сквера – 35 тысяч квадратных метров а площадь озеленения составляет свыше 25 тысяч квадратных метров. Сумма выделенных средств на благоустройство составила более 130 миллионов рублей. Общий объем проведенных работ составляет 99%, – говорится в сообщении.

Благоустройство сквера проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», общественное пространство победило в рейтинговом голосовании. Последний раз сквер реконструировали трудящиеся железнодорожного узла к 200-летию Симферополя в 1984 году.

Основной идеей текущего благоустройства является воссоздание первоначального облика сквера. Рабочие восстановили комплекс из пяти фонтанов, установили античную колоннаду и детскую игровую площадку, обустроили прогулочные зоны и места отдыха. Завершаются работы по заливке парапетов, укладке тротуарной плитки, по установке освещения, видеонаблюдения и других инженерных сетей.

Отмечается, что для озеленения будут подобраны вечнозеленые композиции и почвопокровные растения, благодаря которым сквер будет «зеленым» круглый год.

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