Крымские аграрии намолотили более 2 млн тонн зерновых и зернобобовых

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Аграрии Крыма намолотили уже более 2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– По состоянию на 7 августа фактически обмолочено более 560 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых. Это свыше 95% от прогнозного показателя, – отметил Аксенов.

Глава республики поблагодарил крымских аграриев за их труд и вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона.

Ранее министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук сообщил, что в Крыму в 2023 году заложат 2 тысячи гекатаров новых виноградников. В этом году на реализацию мер господдержки в области виноградарства и виноделия было выделено около 870 миллионов рублей, из них более 700 млн аграрии уже получили.

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