В Сакском районе столкнулись Suzuki и Mercedes: пострадали два человека

Фото: пресс-служба МВД по РК

В понедельник, 7 августа, в Сакском районе Крыма столкнулись Suzuki и Mercedes, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Инцидент произошел в 8.30. Мужчина 1952 года рождения ехал за рулем Suzuki по автодороге Симферополь – Евпатория. В районе села Прибрежное во время перестроения водитель не уступил дорогу попутному Mercedes. За рулем этого авто находился мужчина 1985 года рождения. В итоге машины столкнулись.

Фото: пресс-служба МВД по РК

– В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля Suzuki и пассажирка автомобиля Mercedes 1961 года рождения, – говорится в сообщении.

По факт случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.