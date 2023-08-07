Крымчанин угрожал зарезать знакомую: его могут посадить на два года

Фото: Мария Бакланова

В Советском районе Крыма 36-летнего местного жителя обвиняют в том, что он угрожал убить свою знакомую. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в июле. У пьяного мужчины возник конфликт со знакомой. Злоумышленник приставил нож к горлу женщины и высказал намерение ее убить.

– Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье Советского судебного района, – говорится в сообщении.

Согласно законодательству, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.