Под Симферополем столкнулись три автомобиля: пострадала женщина

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В понедельник, 7 августа, в Симферопольском районе столкнулись три легковых автомобиля, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

Авария произошла в 10.40. В селе Доброе столкнулись Honda Civic, Volkswagen Touran и ВАЗ. На место прибыли спасатели, медики и сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что в результате ДТП пострадала водитель Honda. Спасатели помогли медикам транспортировать женщину в машину скорой помощи. Кроме того, сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия.

– Причины устанавливаются, – говорится в сообщении.