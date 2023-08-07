Большую Севастопольскую тропу закрыли для посещения из-за высокой пожароопасности Фото: Евгения ГУСЕВА

Большую Севастопольскую тропу закрыли для посещения из-за высокой пожарной опасности. Соответствующий приказ департамента природных ресурсов и экологии города опубликован на сайте правительства Севастополя.

– Ограничить <…> посещение Большой Севастопольской тропы, – говорится в документе.

Ограничения касаются всех лесов на территории Севастопольского лесничества и будут действовать до 25 августа. Меры не затрагивают следующие общедоступные места отдыха: урочища «Турецкая поляна», «Торопова дача», «Аязьма», Ближний пляж» и «Золотой пляж», пляж «Дельфин».

В Севастополе с 15 июля действует особый противопожарный режим. На территории Республики Крым этот режим действует с 8 июля. В период действия режима запрещено разводить костры и сжигать сухую растительность и мусор в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Кроме того, на территории Республики Крым действует ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ.

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