Грозит до 10 лет: крымчанку будут судить за выращенный куст конопли

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советском районе 36-летнюю местную жительницу обвиняют в незаконном приобретение и хранении частей растений, содержащих наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратура.

Женщина вырастила на своем участке дикорастущий куст конопли. Далее крымчанка изготовила из этого растения 180 грамм марихуаны.

– Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – говорится в сообщении.

Согласно законодательству, фигурантке грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.