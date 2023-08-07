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НовостиПроисшествия7 августа 2023 12:10

Грозит до 10 лет: крымчанку будут судить за выращенный куст конопли

Крымчанке грозит до 10 лет колонии за выращенный куст конопли
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советском районе 36-летнюю местную жительницу обвиняют в незаконном приобретение и хранении частей растений, содержащих наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратура.

Женщина вырастила на своем участке дикорастущий куст конопли. Далее крымчанка изготовила из этого растения 180 грамм марихуаны.

– Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – говорится в сообщении.

Согласно законодательству, фигурантке грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.