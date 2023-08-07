На ярмарках в Симферополе продали 40 тонн продукции

Фото: администрация Симферополя

На ярмарках выходного дня в Симферополе реализовано порядка 40 тонн продукции. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации крымской столицы.

– Порядка 40 тонн товаров реализовали на ярмарках «выходного дня» крымские фермеры в Симферополе, – говорится в сообщении.

Традиционно на ярмарках цены были ниже среднерыночных.

Ранее сообщалось, что в Крыму в августе пройдет более 700 ярмарок. График проведения ярмарочных мероприятий доступен на сайте министерства промышленности Республики Крым.

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