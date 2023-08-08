Погода на 8 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

Черное море у берегов Евпатории прогрелось до плюс 25 градусов Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в центральных и восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 6-11 м/с, тепло 29…31°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +27 …+28°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +28…+29°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +28…+29°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Саках +29…+30°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Керчи +29…+30°, север-западный ветер 2-6 м/с. Малооблачно.

В Феодосии +30…+31°, северо-западный ветер 4-9 м/с. Ясно.

В Судаке +29…+30°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Черноморском +27…+28°, западный ветер 3-9 м/с. Малооблачно.

В Джанкое +30…+31°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +28…+30°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Малооблачно.

В Белогорске +28…+29°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +25…+26°, в Азовском до +26°

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