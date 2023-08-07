В Симферополе будут защищать деревья при проведении ремонтных работ

Фото: МБУК "Парки столицы"

В Симферополе деревья будут защищать от потенциальных повреждений и увечий, которые могут нанести строители при проведении ремонтных работ. Об этом сообщил глава администрации Михаил Афанасьев.

– Ремонтные работы, которые мы планируем делать в будущем – уже думаем о том, какими способами защищать деревья, которые не подлежат сносу в процессе производства работ, – рассказал градоначальник в эфире «Радио Крым».

По его словам, эти вопросы обсуждались со специалистами, которые будут проводить работы, а также с республиканским Министерством ЖКХ. Руководитель администрации также отметил, что при благоустройстве некоторые деревья спиливают. Однако, как подчеркнул Афанасьев, это делается после оценки дендрологов. Градоначальник пояснил, что сносу подлежат старые сухие и больные деревья.